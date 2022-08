Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Freitagmittag

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 174,32 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 174,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 173,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.120 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 46,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 145,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,61 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,30 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,88 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 28.822,00 USD im Vergleich zu 29.077,00 USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 02.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com