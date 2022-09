Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,9 Prozent auf 169,06 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 169,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,18 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.780 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 14.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 47,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.06.2022 (145,74 EUR). Abschläge von 16,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 243,22 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.822,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2022 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 9,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

