Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zieht am Donnerstagnachmittag an

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 518,83 USD zu.

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 518,83 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 520,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 516,94 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 377.596 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2024 auf bis zu 544,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 279,49 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 46,13 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,86 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 574,29 USD.

Am 31.07.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 39,07 Mrd. USD gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 23.10.2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 27,75 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

So schätzen die Analysten die Meta-Aktie im August 2024 ein

S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen

KI-Firma Anthropic bringt Firmen-Abo für ChatGPT-Konkurrenten Claude auf den Markt