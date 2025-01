Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 603,97 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 603,97 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 598,49 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 606,77 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 708.037 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 638,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 358,64 USD. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 68,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 663,71 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 4,50 USD je Aktie eingenommen. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,59 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 29.01.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 22,67 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

