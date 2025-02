Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 722,71 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 722,71 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 719,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 721,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 490.404 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,03 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 0,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 414,50 USD am 26.04.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 42,65 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,74 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 718,00 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. In Sachen EPS wurden 8,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,46 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 48,39 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 40,11 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 25,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

