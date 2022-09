Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag stärker

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 166,56 EUR. Bei 167,44 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 167,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.167 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,72 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.06.2022 Kursverluste bis auf 145,74 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,29 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 28.822,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 29.077,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2022 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

