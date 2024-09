Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag ins Plus

Meta Platforms (ex Facebook) im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 526,20 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 527,51 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 520,57 USD. Der Tagesumsatz der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belief sich zuletzt auf 513.078 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 544,20 USD erreichte der Titel am 23.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 3,42 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 279,49 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 88,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 574,29 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,03 USD je Aktie erzielt worden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,07 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 32,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2026 27,75 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

