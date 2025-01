Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 598,52 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 598,52 USD. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 596,14 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 604,54 USD. Bisher wurden via NASDAQ 700.797 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 638,40 USD markierte der Titel am 12.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 6,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 18.01.2024 auf bis zu 358,64 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,01 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 663,71 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 40,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 präsentieren. Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

