Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schiebt sich am Montagmittag vor

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 108,70 EUR. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,28 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 109,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.945 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 314,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 65,41 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 184,89 USD aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 26.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,22 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 29.010,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 01.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

