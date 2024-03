Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 491,78 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:20 Uhr die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ Bsc bei 491,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.465 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 09.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 523,57 USD an. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 6,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2023 bei 193,64 USD. Mit Abgaben von 60,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,29 USD. Im Vorjahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 480,88 USD.

Am 01.02.2024 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,76 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40.111,00 USD umgesetzt, gegenüber 32.165,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 24.04.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 20,06 USD je Aktie belaufen.

