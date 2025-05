Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 651,59 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 651,59 USD. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 649,80 USD ein. Bei 654,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 560.141 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (740,87 USD) erklomm das Papier am 15.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Bei 442,70 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,06 Prozent.

Zuletzt erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,73 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 721,67 USD.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 42,31 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,46 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 23.07.2025 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,46 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

