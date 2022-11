Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) wird am Dienstagmittag ausgebremst

Um 12:22 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 110,22 EUR ab. Der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 110,18 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 110,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 13.872 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 314,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,27 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 23,47 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 184,89 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,47 Prozent auf 27.714,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29.010,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,10 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

