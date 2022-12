Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf Meta Platforms (ex Facebook)

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 5,4 Prozent auf 109,76 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,90 EUR aus. Mit einem Wert von 113,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 26.008 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 312,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.12.2021 erreicht. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 64,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,27 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 174,89 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,22 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 27.714,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 29.010,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 9,10 USD je Aktie belaufen.

