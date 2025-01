Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 612,52 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 612,52 USD ab. Bei 609,95 USD markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 611,50 USD. Zuletzt wechselten 381.496 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2024 auf bis zu 638,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,23 Prozent. Bei einem Wert von 358,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 41,45 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,01 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 663,71 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,20 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,50 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34,15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 40,59 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.01.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Meta Platforms (ex Facebook) rechnen Experten am 04.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 22,67 USD im Jahr 2024 aus.

