Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochnachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 507,94 USD.

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 507,94 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 506,84 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 508,51 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 711.784 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.02.2025 bei 740,87 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 45,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 414,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 18,40 Prozent wieder erreichen.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,74 USD belaufen. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 688,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vor. Das EPS belief sich auf 8,24 USD gegenüber 5,46 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 48,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2025 24,88 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

