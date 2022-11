Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verbilligt sich am Mittwochmittag

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 112,24 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 112,22 EUR aus. Bei 112,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.809 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 314,25 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 64,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 04.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 89,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,73 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 184,89 USD.

Am 26.10.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Meta Platforms (ex Facebook) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27.714,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 9,11 USD je Aktie aus.

