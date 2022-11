Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 112,74 EUR. Bei 112,96 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 112,74 EUR. Bei 112,96 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 243 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 314,25 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 64,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,27 EUR. Dieser Wert wurde am 04.11.2022 erreicht. Abschläge von 26,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 184,89 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 26.10.2022. Das EPS belief sich auf 1,64 USD gegenüber 3,22 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 27.714,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.010,00 USD umgesetzt worden.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 9,11 USD fest.

