Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Meta Platforms (ex Facebook)

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 202,65 USD. Zuletzt wechselten 5.869 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (236,86 USD) erklomm das Papier am 06.04.2022. Gewinne von 14,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2022 auf bis zu 88,09 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 130,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 217,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 01.02.2023 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) 32.165,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 33.671,00 USD umgesetzt worden.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 26.04.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,90 USD fest.

