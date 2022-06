Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagvormittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 17.06.2022 09:22:00 Uhr 0,5 Prozent. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 154,46 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 153,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.066 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 324,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 52,49 Prozent hinzugewinnen. Am 16.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 283,38 USD an.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 27.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 2,72 USD. Im letzten Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Meta Platforms (ex Facebook) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27.908,00 USD im Vergleich zu 26.171,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,90 USD fest.

