Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag ins Minus

Um 12:22 Uhr rutschte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 108,20 EUR ab. Bei 107,70 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 109,52 EUR. Bisher wurden heute 10.081 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 314,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2021). Gewinne von 65,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 89,27 EUR fiel das Papier am 04.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 21,21 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 184,89 USD.

Am 26.10.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 27.714,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.010,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,47 Prozent verringert.

Am 01.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS in Höhe von 9,11 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Apple ist genauso viel wert wie diese drei Tech-Giganten zusammen

Die reichsten Krypto- und Blockchain-Milliardäre der Welt

Finanzberatung: 20 Prozent vertrauen Influencern mehr als Profis - vor allem bei Kryptowährungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Meta