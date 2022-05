Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 18.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 189,24 EUR. In der Spitze büßte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 187,82 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 192,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 17.512 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 41,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 164,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 284,63 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 27.908,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.171,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Meta Platforms (ex Facebook) einen Gewinn von 14,12 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Börse: Das große Tech-Beben

Facebook-Chef Mark Zuckerberg - eine Kurzbiografie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com