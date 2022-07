Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Mittag freundlich

Um 18.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 164,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 165,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 164,40 EUR. Zuletzt wechselten 13.007 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (324,80 EUR) erklomm das Papier am 14.09.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 49,29 Prozent zulegen. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 145,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 272,13 USD.

Am 27.04.2022 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,72 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 27.908,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26.171,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Am 26.07.2023 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 11,48 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com