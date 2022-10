Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Vormittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 2,2 Prozent auf 138,06 EUR. Bei 138,60 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 138,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 602 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,25 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Mit einem Zuwachs von 56,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 126,90 EUR. Abschläge von 8,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 242,11 USD an.

Am 27.07.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.822,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 01.11.2023.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 9,84 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

