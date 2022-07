Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Dienstagmittag ab

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich um 19.07.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 164,86 EUR ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 163,24 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 164,50 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.572 Stück gehandelt.

Am 14.09.2021 markierte das Papier bei 324,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 49,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 145,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 13,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 272,13 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,72 USD gegenüber 3,30 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 27.908,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umgesetzt.

Am 27.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 26.07.2023.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 11,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

