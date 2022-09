Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Montagvormittag mit angezogener Handbremse

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 145,84 EUR an der Tafel. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 145,84 EUR aus. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 145,84 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 145,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 309 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (318,70 EUR) erklomm das Papier am 18.09.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 54,24 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 16.09.2022 auf bis zu 145,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 0,22 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 vor. Es stand ein EPS von 2,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,30 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.822,00 USD – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.077,00 USD eingefahren.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 02.11.2022 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2022 9,89 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

