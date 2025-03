Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 608,11 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 608,11 USD. Zwischenzeitlich stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie sogar auf 609,58 USD. Bei 582,99 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.501.657 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 740,87 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 21,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 414,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,84 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,72 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 734,43 USD an.

Am 29.01.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 8,24 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 5,46 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Meta Platforms (ex Facebook) mit einem Umsatz von insgesamt 48,39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,63 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 23.04.2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 25,19 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Alibaba-Aktie: Chinesisches KI-Startup unterstützt Alibaba bei DeepSeek-Konkurrent Qwen

Alphabet- und Apple-Aktien trotzdem in Grün: EU-Kommission wirft Rechtsverstoß vor

NVIDIA-Aktie höher: NVIDIA präsentiert ehrgeizige Pläne - KI-Fabriken und Roboter