Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 637,30 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 637,30 USD. Das Tagestief markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 635,10 USD. Bei 635,50 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 287.670 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 13,98 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 442,70 USD erreichte der Anteilsschein am 26.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 30,53 Prozent würde die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,73 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 721,67 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Am 30.04.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 42,31 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,46 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.07.2025 präsentieren.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,53 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Zahlreiche Zukäufe: So hat die Deutsche Bank im 1. Quartal 2025 investiert

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Kursdämpfer für Meta-Aktie im Minus: Bericht über Verzögerungen bei KI-Modell