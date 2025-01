Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Zuletzt stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 617,73 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 617,73 USD. Den Tageshöchststand markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 621,17 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 618,00 USD. Bisher wurden heute 485.638 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 12.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 638,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Kursplus von 3,35 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 381,18 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 38,29 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,01 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 663,71 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Meta Platforms (ex Facebook) am 30.10.2024. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,50 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,87 Prozent auf 40,59 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 vorlegen. Am 04.02.2026 wird Meta Platforms (ex Facebook) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 22,67 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

