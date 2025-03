Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag höher

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 589,48 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 589,48 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 592,40 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 583,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.385.213 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 740,87 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 25,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,68 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,72 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Meta Platforms (ex Facebook) 2,00 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 734,43 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025. Es stand ein EPS von 8,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Meta Platforms (ex Facebook) noch ein Gewinn pro Aktie von 5,46 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 48,39 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,11 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 25,19 USD je Aktie in den Meta Platforms (ex Facebook)-Büchern.

