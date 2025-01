Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 621,58 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 621,58 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie legte bis auf 625,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 623,13 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 500.043 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2024 bei 638,40 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.01.2024 (382,12 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 38,52 Prozent Luft nach unten.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,01 USD belaufen. Analysten bewerten die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im Durchschnitt mit 663,71 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 30.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,20 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 4,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 40,59 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 18,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q4 2024 wird am 29.01.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 22,67 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

Shortseller 2024: Diese Aktien standen im Fokus der Spekulanten

Trump kehrt zurück an die Spitze der USA: Das gilt es zur Amtseinführung zu wissen