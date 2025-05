Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag billiger

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 637,54 USD ab.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 637,54 USD ab. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie gab in der Spitze bis auf 627,90 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 628,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 688.191 Stück.

Am 15.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 740,87 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,21 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 442,70 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,73 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 721,67 USD angegeben.

Am 30.04.2025 hat Meta Platforms (ex Facebook) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,59 USD gegenüber 4,86 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 42,31 Mrd. USD – ein Plus von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 36,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 23.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 25,53 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Kursdämpfer für Meta-Aktie im Minus: Bericht über Verzögerungen bei KI-Modell

S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

KI-Offensive bei Apple-Aktie: Apple entwickelt wohl eigene Chips für Smart Glasses