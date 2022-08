Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gibt am Mittag ab

Um 12:22 Uhr ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 164,88 EUR. Bei 164,70 EUR markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 165,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8.111 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 49,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 145,74 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2022). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 13,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 243,22 USD.

Am 27.07.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.822,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.077,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 02.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 9,95 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Meta-Aktie: Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin schießt gegen Metas Web3-Pläne

Metaverse-Innovationen trotz Krypto-Winter: SandStorm launcht "Proposal and Bid"-Marktplatz für Metaverse-Builder

"The Big Short"-Investor Michael Burry warnt vor Euphorie in der Bilanzsaison - und setzt auf diese Aktien

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Meta