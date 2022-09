Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 143,88 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 143,32 EUR. Bei 143,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 11.532 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 314,25 EUR an. 54,21 Prozent Plus fehlen der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.09.2022 auf bis zu 143,32 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,22 USD aus.

Am 27.07.2022 äußerte sich Meta Platforms (ex Facebook) zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Meta Platforms (ex Facebook) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,30 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 28.822,00 USD – eine Minderung von 0,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 29.077,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 02.11.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 9,89 USD je Aktie.

