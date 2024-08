Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 537,60 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Meta Platforms (ex Facebook)-Papiere um 15:53 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 539,11 USD. Bei 536,92 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 315.618 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (544,20 USD) erklomm das Papier am 22.08.2024. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 1,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 26.08.2023 Kursverluste bis auf 276,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,86 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 574,29 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,31 USD gegenüber 3,03 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 39,07 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 32,00 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 23.10.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

