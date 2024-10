Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 579,30 USD abwärts.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 579,30 USD. Die Abwärtsbewegung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging bis auf 577,55 USD. Bei 579,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 344.245 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 602,90 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 4,07 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 279,49 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Abschläge von 51,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,87 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 607,14 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 31.07.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,03 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 39,07 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 32,00 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

