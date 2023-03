Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagmittag im Aufwind

Die Aktie notierte um 12:03 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 205,33 USD zu. Im heutigen Handel wurden bisher 73.496 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 236,86 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.04.2022). Mit einem Zuwachs von 13,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,09 USD am 05.11.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 133,09 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 217,22 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Meta Platforms (ex Facebook) am 01.02.2023. In Sachen EPS wurden 1,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) 3,67 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 32.165,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 33.671,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 26.04.2023 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 9,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

