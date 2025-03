Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) zeigt sich am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook). Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 617,09 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 617,09 USD zu. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 622,54 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 614,97 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.536.283 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien den Besitzer.

Am 15.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 740,87 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,06 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 414,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 32,83 Prozent sinken.

Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,72 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 734,43 USD an.

Am 29.01.2025 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 5,46 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 48,39 Mrd. USD – ein Plus von 20,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 40,11 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 23.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 25,19 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!

"Teilen und herrschen": Kursanstiege bei Aktiensplits - das sind potenzielle Börsengewinner

Alibaba-Aktie: Chinesisches KI-Startup unterstützt Alibaba bei DeepSeek-Konkurrent Qwen