Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Mittag massiv unter Druck

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 24.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 7,0 Prozent auf 170,56 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 169,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 171,14 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.629 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2022 (164,24 EUR). Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 3,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 284,63 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,72 USD gegenüber 3,30 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 27.908,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umgesetzt.

Meta Platforms (ex Facebook) wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

