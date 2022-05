Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Dienstagvormittag tiefrot

Der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 24.05.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 6,5 Prozent auf 171,40 EUR. Im Tief verlor die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 170,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,14 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.651 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei 324,80 EUR markierte der Titel am 14.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie derzeit noch 47,23 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 27.04.2022 Kursverluste bis auf 164,24 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,36 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 284,63 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,72 USD, nach 3,30 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Meta Platforms (ex Facebook) im vergangenen Quartal 27.908,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Meta Platforms (ex Facebook)-Gewinn in Höhe von 14,08 USD je Aktie aus.

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Klage gegen Facebook-Gründer: Mark Zuckerberg wegen Cambridge Analytica im Visier - Meta-Aktie dennoch höher

Meta-Aktie moderat im Plus: WhatsApp öffnet Plattform für Unternehmen

Chevron-, Occidental Petroleum-Aktien & Co.: Machen Ölwerte jetzt Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google Konkurrenz?

