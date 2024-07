Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) verliert am Mittwochnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,9 Prozent auf 474,34 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 474,34 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 470,72 USD. Bei 471,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 646.370 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 542,79 USD erreichte der Titel am 09.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 19.08.2023 Kursverluste bis auf 274,39 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,15 Prozent könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,84 USD. Im Vorjahr erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 525,88 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 24.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,46 Mrd. USD – ein Plus von 27,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28,65 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,22 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

