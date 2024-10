Aktie im Fokus

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagnachmittag mit Kursplus

24.10.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 566,43 USD zu.

Wer­bung

Um 15:53 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 566,43 USD. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 567,61 USD aus. Mit einem Wert von 567,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 288.216 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 602,90 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Gewinne von 6,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 279,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit Abgaben von 50,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 607,14 USD. Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 31.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,31 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,03 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 39,07 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32,00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 30.10.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 21,37 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie NVIDIA-Aktie & Co. - Berichtssaison im Fokus: Diese drei Megacap-Aktien sollten Anleger im Auge behalten Meta-Aktie verliert dennoch: Jefferies optimistisch vor Quartalsbericht - Meta mit Kursziel von 675 US-Dollar Besser als NVIDIA? Diese KI-Aktie könnte langfristig höheres Wachstumspotenzial bieten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com