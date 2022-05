Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) steigt am Mittag

Um 25.05.2022 12:22:00 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 169,96 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 170,72 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 170,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.752 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Bei 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2022 auf bis zu 164,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 3,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 284,63 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent auf 27.908,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

Apple-Aktie im Fokus: Michael Burry shortet wieder

Klage gegen Facebook-Gründer: Mark Zuckerberg wegen Cambridge Analytica im Visier - Meta-Aktie dennoch höher

Meta-Aktie moderat im Plus: WhatsApp öffnet Plattform für Unternehmen

Bildquellen: mundissima / Shutterstock.com