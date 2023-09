Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag auf rotes Terrain

So bewegt sich Meta Platforms (ex Facebook)

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 297,13 USD.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 297,13 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 293,70 USD. Bei 295,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 4.174.055 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 9,78 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,09 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie mit einem Verlust von 70,35 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 325,88 USD für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,98 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.999,00 USD – ein Plus von 11,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meta Platforms (ex Facebook) 28.822,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2023 terminiert.

In der Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

