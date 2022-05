Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 171,82 EUR. Im Tageshoch stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 172,12 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 170,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 999 Stück.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 47,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 27.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 164,24 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,62 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 284,63 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 27.908,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.171,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 27.07.2022 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,06 USD fest.

