Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) am Nachmittag im Plus

Die Aktie legte um 16:08 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,9 Prozent auf 254,90 USD zu. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 257,01 USD. Bei 252,81 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.631.900 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 26.05.2023 auf bis zu 257,01 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 0,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2022 bei 88,09 USD. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 65,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bei 271,50 USD.

Am 26.04.2023 lud Meta Platforms (ex Facebook) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,20 USD. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 2,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 28.645,00 USD umgesetzt, gegenüber 27.908,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz für Q2 2023 wird am 26.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 11,79 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

