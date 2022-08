Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie legte um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 168,78 EUR zu. Bei 169,02 EUR erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 169,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 176 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 324,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 48,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 145,74 EUR fiel das Papier am 22.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie ist somit 15,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 243,22 USD.

Am 27.07.2022 legte Meta Platforms (ex Facebook) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 28.822,00 USD, gegenüber 29.077,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,88 Prozent präsentiert.

Meta Platforms (ex Facebook) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 02.11.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 9,88 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

TikTok gewinnt bei Jugendlichen im Vergleich zu YouTube, WhatsApp & Co. an Beliebtheit

Meta-Aktie dennoch fester: Zahlreiche Facebook-Newsfeeds mit Nachrichten an Prominente verstopft

Meta-Aktie: Ethereum-Erfinder Vitalik Buterin schießt gegen Metas Web3-Pläne

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com