Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 27.05.2022 12:22:00 Uhr 2,2 Prozent auf 179,54 EUR. In der Spitze gewann die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 179,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 177,46 EUR. Von der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.072 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.09.2021 auf bis zu 324,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 27.04.2022 auf bis zu 164,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 284,63 USD.

Meta Platforms (ex Facebook) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,30 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.908,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 26.171,00 USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 14,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

