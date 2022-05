Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie musste um 27.05.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 177,24 EUR. In der Spitze fiel die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 176,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 726 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.09.2021 bei 324,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,38 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 284,63 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,72 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Meta Platforms (ex Facebook) ein EPS von 3,30 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 27.908,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 26.171,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Meta Platforms (ex Facebook) im Jahr 2023 14,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

