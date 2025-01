Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: S&P 500 Aktie Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Meta Platforms (ex Facebook)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 669,12 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 669,12 USD. In der Spitze legte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bis auf 675,42 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 666,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.276.174 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 675,42 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. Am 01.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 387,10 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Meta Platforms (ex Facebook)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,01 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 663,71 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie aus.

Meta Platforms (ex Facebook) ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 40,59 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.01.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook).

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 22,70 USD je Aktie belaufen.

