Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Mittag kräftig

Um 12:22 Uhr stieg die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 15,4 Prozent auf 194,82 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie bisher bei 197,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien beläuft sich auf 87.014 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 324,80 EUR erreichte der Titel am 14.09.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie somit 40,02 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2022 (164,24 EUR). Derzeit notiert die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie damit 18,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie wird bei 296,57 USD angegeben.

Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlichte am 02.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,67 USD gegenüber 3,88 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33.671,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.072,00 USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 27.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 14,35 USD je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie.

